A Piano Vetrale prosegue la rassegna Liberamente

Sabato 29 Marzo, alle ore 19:00, presso il Centro Culturale “Paolo De Matteis” di Piano Vetrale, nell’ambito dell’iniziativa “Libera(la)mente” promossa dall’Associazione “Fiaba In Borgo”, si terrà la presentazione di due volumi editi dall’Associazione di Promozione Sociale: “I 100Crammatinirussi”.

“Libera(la)mente” è solamente l’ultima iniziativa promossa dall’Associazione “Fiaba in Borgo”.

La Presidente, Maria Luisa Di Matteo, unitamente al prof. Giuseppe Sica, dopo aver curato la realizzazione di percorsi fantasy, ispirati a celebri fiabe, nel centro storico di Piano Vetrale, arricchendo il patrimonio artistico dei Murales, con “Libera(la)mente”, nell’ultimo anno, hanno dato la possibilità, a numerosi autori, di presentare i propri testi nel Paese dei Murales.

Sabato 29 marzo, il primo volume a essere presentato è un’antologia: “Il Teatro Cilentano di Massimo Sica”.

La pubblicazione racchiude otto commedie dell’autore cilentano Massimo Sica.

La pubblicazione rappresenta il naturale prosieguo dell’eccezionale successo riscosso, a Teatro, in Televisione ed in Rete, dai lavori teatrali portati in scena dai componenti della Compagnia Teatrale “I 100CRAMMATINIRUSSI”.

Scrive Mariella MARCHETTI, nelle opere di Sica: “In un gioco di chiaroscuri si passa dalla battuta veloce e sagace, tipica dei Cilentani, alla rappresentazione di un’umanità che sebbene possa apparire la manifestazione di un mondo altrove perduto, qui è ancora e per fortuna viva, portatrice di antichi e solidi valori, profondamente radicati in ognuno di noi”.

La seconda pubblicazione ha come titolo: “Emozioni e iconografie di Amore” scritta a quattro mani da Antonella Nigro e Massimo Sica.

In un Tempo dominato dall’orrore della Guerra e dal fardello di ansia e inquietudine che ne deriva, gli autori hanno dato vita a un elogio dell’Amore.

Per ogni testo scritto da Massimo Sica, il critico d’arte, Antonella Nigro, ha inserito altrettante iconografie di opere d’arte ispirate al tema dell’amore.

La scrittrice Mariella Marchetti scrive nella prefazione: “Parole e immagini si avvicendano, quasi rincorrendosi, con una strategia ben precisa: dare profondità alle emozioni, percepirne il senso e le sfumature più nascoste, ricordandoci che, nonostante tutto, siamo ancora fatti di emozioni, di sentimenti che spesso dimentichiamo di leggere, esternare, interpretare, ma che sono dentro di noi, in attesa di essere intercettati e portati in superficie”.

“La pittura è poesia silenziosa, e la poesia è pittura che parla”:così afferma Simonide, poeta greco, in Della gloria degli ateniesi di Plutarco.

Massimo Sica e Antonella Nigro sicuramente hanno pensato a ciò quando hanno deciso di fondere in queste pagine linguaggi diversi che tuttavia possiedono la stessa vis comunicativa.

L’appuntamento è per Sabato 29 Marzo, alle ore 19:00, presso il Centro Culturale “Paolo De Matteis” di Piano Vetrale, dialogherà con gli autori:

Il dott. Antonio PESCA;

Interverranno:

Il prof. Agostino ASTORE (Sindaco del Comune di Orria);

Maria Luisa Di Matteo (Presidente Associazione Fiaba in Borgo);

Luigi INVERSO (Presidente Pro-Loco “Paolo De Matteis”);

Il prof. Giuseppe SICA;

La prof.ssa Mariella MARCHETTI;

La prof.ssa Rosamaria NICOLETTI;

Il pubblico avrà la possibilità di dialogare con gli interpreti della Compagnia: “I 100Crammatinirussi”: Antonio Infante, Giuseppe Flamio Sica, Nicola Santomauro, Giuseppe Santomauro, Anna Celeste Sica, Donato Infante, Marianna Di Feo, Martina Ponzo, Anna Pagano e Federica D’Apolito in ordine alle prossime produzioni dell’Associazione.