A Palinuro un convegno sulla prevenzione dei rischi legati all’accesso a grotte e anfratti

In considerazione dell’approssimarsi della stagione balneare estiva e su input della Direzione Marittima di Napoli e della Capitaneria di porto di Salerno, si è tenuto a Palinuro un significativo convegno convocato dal T.V. Samantha Losito, Capo del Circondario Marittimo di Palinuro, al fine di sensibilizzare gli operatori del settore sui temi connessi alla salvaguardia delle vita umana in mare.

L’incontro

In particolare si è fatto specifico riferimento alle attività che prevedono la fruizione delle spiagge, degli arenili liberi e l’accesso alle grotte, nonché alla sicurezza delle attività di immersione subacquea ovvero di noleggio e locazione di unità da diporto.

L’incontro ha visto il fondamentale intervento del qualificato personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, utile per meglio illustrare le linee guida indispensabili a mitigare i rischi connessi con le attività in immersione effettuate in scenari caratterizzati dalla presenza di grotte e anfratti, con particolare riferimento alle misure da mettere in atto in relazione alla mutevolezza delle condizioni metereologiche e dello stato del mare in particolare.