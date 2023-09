Si è svolta lo scorso 9 settembre, presso la Tenuta Duca di Marigliano – in via Tavernelle – Paestum, la conferenza stampa di presentazione della stagione sportiva 23/24 della squadra di calcio A.S.D. Calpazio. Durante la conferenza sono stati illustrati gli obiettivi della società e del campionato già in corso. Presentata anche la “rosa” della squadra al femminile.