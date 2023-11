A Montesano sulla Marcellana sarà ampliato il centro urbano

L’Amministrazione Comunale di Montesano sulla Marcellana, guidata dal sindaco, Giuseppe Rinaldi intende ampliare il centro urbano. Lo si apprende da una delibera di giunta comunale pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune.

L’iniziativa

Tenendo conto, si legge nel documento, che “la delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale, previsti dal Codice della Strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di raggruppamento continuo”.

I fabbricati, spiega la delibera, devono essere in relazione tra di loro e non costituire da episodi edilizi isolati.

La finalità

La necessità di ampliare il centro urbano di Montesano, si legge ancora, “viene dettata dalla volontà dell’amministrazione di garantire una maggiore comunicazione ed educazione finalizzata alla crescita della consapevolezza nei cittadini, nonché volta a un adeguato sistema di monitoraggio che permetta la valutazione negli anni degli effetti del provvedimento e successive ottimizzazioni. Inoltre l’ampliamento verrà effettuato per parti di territorio che costituiscono non solo raggruppamento di fabbricati, ma anche strade di collegamento caratterizzate da percorrenza di veicoli e dalla presenza di attività commerciali”.

Sarà aggiornata, quindi, la cartografia del territorio deliberazione sarà completa di “idonea cartografia con la situazione attuale e recante in modo chiaro e leggibile: i fabbricati esistenti o in costruzione, le aree ad uso pubblico, le strade, le piazze, i giardini o simili, ubicati lungo le strade di accesso”.

La zona che subirà l’ampliamento urbano, si specifica infine nel documento sarà la frazione Scalo del paese.