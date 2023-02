A Monte San Giacomo la presentazione del libro del “medico dei trapianti”, Prof. Francesco Parisi

La Pro Loco di Monte San Giacomo, col patrocinio del Comune e in collaborazione con l’AMIP (associazione malati ipertensione polmonare), in occasione della giornata mondiale delle malattie rare 2023, ha previsto per domenica prossima, a partire dalle ore 18, un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione sul tema.

Gli interventi

Ospite di Palazzo Marone, il prof Francesco Parisi , già primario e trapiantologo all’ospedale Bambin Gesù di Roma, conosciuto ovunque come il medico dei trapianti.

La carriera

Nel corso della sua carriera quarantennale, sono stati ben 339 i bambini che, grazie a lui, sono cresciuti con il cuore di un altro. Autore del libro “Ho visto persone attraversare le Ande”, il diario di un medico, un’autobiografia professionale raccontata attraverso le storie dei pazienti, ma anche un libro sulla vita, avvincente come un giallo.

Ne discuteranno, insieme all’autore, il prof Michele D’Alto, responsabile del centro di ipertensione polmonare dell’ospedale Monaldi di Napoli, Vittorio Vivenzio, presidente Amip. I lavori saranno moderati dal giornalista Raffaele Marmo.