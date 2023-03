A Moio della Civitella ritorna il “rito delle croci” nel giorno dell’Annunciazione

L’inizio della primavera ha un particolare significato per la Civitella, dove gli antichi riti propiziatori agrari trovano riflesso nel culto della Vergine. La Benedizione delle Croci nel giorno dell’Annunciazione ne rappresenta uno dei principali momenti.

Il rito delle croci a Moio della Civitella

Infatti, ogni 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, si fa rivivere la tradizione della Benedizione delle Croci nella Cappella dell’Annunziata, la chiesetta dedicata alla Madonna dell’Annunziata, posizionata sulla sommità della Civitella.

Durante la cerimonia, le croci di castagno vengono benedette e piantate nei campi in segno di fertilità; un’antica tradizione che riporta ai riti propiziatori per la nuova stagione di semina e raccolto.

Il programma della giornata sulla collina della Civitella

“Il prossimo sabato 25 marzo si rinnova sulla Civitella una tradizione millenaria, in cui si celebra la Annunciazione del Cristo Salvatore e il giorno della sua Assunzione al Regno dei Cieli. L’annunciazione e la Croce, simbolo di vita, vita eterna, e nuova nascita – fanno sapere dal Parco della Civitella ricordando l’iniziativa – Questo simbolo assurge nella civiltà contadina ad elemento apotropaico, protettivo e generativo, da collocare nella casa ma soprattutto nei campi e nelle vigne. Grazie alla Pro Loco Moio della Civitella per la organizzazione della giornata, con escursioni e visite guidate, ed al nostro amico Fabio Merola per la splendida grafica che ha voluto dedicare alla giornata“.

Ecco il programma della giornata di sabato 25 marzo:

Ore 9.30 -Ascensione al Santuario e preparazione delle Croci;

Ore 11:00 – Santa Messa e Benedizione delle Croci;

Ore 12:30 – Visita al Santuario ed al terrazzo della Collina;

Ore 13:30 – Pranzo a sacco;

Ore 15:00 – Visita guidata all’area archeologica della Civitella;

Ore 17:00- Rientro a Pellare.