“A Laurino non si vola più!” Il sindaco Gregorio chiarisce la situazione attuale sul “Volo dell’angelo” | VIDEO

La zipline di Laurino, non è attiva già da qualche anno, i numerosi bandi di gara per affidarne la gestione a privati non hanno attratto investitori, nonostante gli sforzi del comune di Laurino. Eppure nei primi anni di attività tanti turisti temerari si erano recati nel borgo per “volare” nei cieli del Cilento, sospesi a 500 metri di altezza al di sopra delle suggestive gole del calore.

Tuttavia, con il tempo l’attrazione ha perso il suo interesse e ora versa in stato di inutilizzo. Il sindaco di Laurino, Romano Gregorio ha chiarito le difficoltà della sua amministrazione nel trovare gestori, nonostante gli sforzi profusi e le risorse messe in campo.