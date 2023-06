A Futani i funerali di Gino, morto sulla Cilentana: il figlio testimone inerme della tragedia

Saranno celebrati nel tardo pomeriggio di oggi a Futani i funerali di Luigi Agostino Armida, per tutti Gino. 69 anni anni, Gino lascia la moglie e l’unico figlio Michele, allenatore dei Pulcini di Pisciotta.

La morte è avvenuta ieri pomeriggio, in un tragico sinistro avvenuto sulla Cilentana, a pochi metri dallo svincolo di Ceraso, un tratto già in passato teatro di tragici avvenimenti.

Michele testimone dell’addio del papà

E’ stato proprio Michele l’ultimo ad avere visto in vita il padre, deceduto sul colpo nell’incidente. A pochi metri da lui, in senso opposto, infatti, percorreva la stessa strada suo figlio.

Quando il padre è stato colto da malore, perdendo il controllo dell’auto e schiantandosi nel guardrail, Michele era lì. Sono stati inutili i soccorsi. Ma nonostante la dinamica fosse stata molto chiara come il decesso, tanto che il magistrato subito ha liberato la salma per consentirne i funerali, la famiglia è stata combattuta sul da farsi fino all’ultimo momento.

I funerali a Futani

Sgomenta la comunità di Futani che ha accolto la notizia della morte di Gino Armida con incredulità e raccapriccio, soprattutto per il figlio Michele, testimone della tragedia. Moltissimi i messaggi di cordoglio ricevuti dalla famiglia, conosciuta anche nei paesi vicini.

Le esequie di Luigi Agostino Armida saranno celebrate nella Chiesa di San Marco Evangelista di Futani alle ore 18, dopo l’arrivo della salma dall’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.