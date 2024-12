Un Natale da jukebox: a Corleto Monforte la musica della filodiffusione la scelgono i cittadini

Il clima natalizio ha invaso anche le strade del borgo di Corleto Monforte, nel cuore dell’entroterra cilentano. Decorazioni e canti di natale infondono la giusta atmosfera di festa nel paese e, quest’anno, c’è una novità che coinvolge i cittadini: i brani di Natale che saranno trasmessi dalla filodiffusione, installata per la festa più attesa e magica dell’anno, saranno scelti dai cittadini.

L’iniziativa

I brani potranno essere selezionati, da tutti, dalla playlist preimpostata e utilizzando direttamente il totem posto all’ingresso della sede municipale.

La filodiffusione è attiva da piazza Municipio a piazza Umberto I e coinvolge anche diverse zone di via Giordano, di via Umberto I e di via Sciuvolo, funzionerà dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle ore 17:00 alle 20:30.

“Avere la possibilità di scegliere la musica tra centinaia di brani è come tornare al vecchio Jukebox, ma senza inserire la moneta.

Mettere a punto questo sistema interattivo non è stato semplice, ma abbiamo sperimentato che tutto quello che si può immaginare, si può anche realizzare” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale guidata dal sindaco Filippo Ferraro, augurando a tutti un Natale di note, felicità e speranza.