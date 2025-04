A Ceraso costituito il Forum dei Giovani

Una mattinata di partecipazione civica e fermento giovanile ha segnato ieri la nascita del Forum dei Giovani del Comune di Ceraso. Le elezioni hanno decretato i tredici membri che avranno il compito di dare voce alle istanze e alle idee dei giovani del territorio.

Il forum dei giovani di Ceraso

A guidare il neonato organismo sarà Edoardo Ogliaroso, eletto coordinatore. Al suo fianco, un team dinamico e rappresentativo composto da Alessandra Fimmanò, Giuseppe Miraldi, Marianna Funicelli, Domenico Fierro, Francesco Liuzzi, Arianna De Lisa, Federico Autunno, Biagio Bortone, Silvia Crocamo, Niccolò Zammarelli, Rosamaria Ogliaroso e Angelo Cammarano.

Le attività

L’istituzione del Forum rappresenta un passo fondamentale per connettere il vivace tessuto giovanile di Ceraso con le dinamiche amministrative. Grazie alle loro intuizioni e proposte, i giovani avranno l’opportunità di fornire un contributo concreto attraverso azioni trasversali e suggerimenti mirati a migliorare le politiche locali.

Questo nuovo organismo non rimarrà isolato, ma si integrerà in un network più ampio, collegandosi a tutti i forum dei giovani della Regione Campania. Un primato nazionale che vede la Campania come l’unica regione italiana ad aderire alla Carta Bianca Europea, un importante strumento per la partecipazione giovanile.

Un ruolo cruciale nella creazione di questa importante piattaforma di partecipazione è stato svolto dal Vicesindaco Antonio Cerullo, delegato alle Politiche Giovanili dal Sindaco Aniello Crocamo. La sua presenza e il suo impegno sono stati determinanti nel portare a compimento questo progetto.

Grande soddisfazione è stata espressa da chi ha contribuito attivamente alla nascita del Forum, sottolineando come questo spazio sarà inclusivo e aperto a tutti i ragazzi dai 16 ai 34 anni residenti nel Comune di Ceraso che desiderano farne parte.

Con la costituzione del Forum dei Giovani, Ceraso si dota di un prezioso strumento per costruire un futuro più partecipato e in linea con le esigenze delle nuove generazioni.