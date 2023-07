A Celle di Bulgheria parte il Centro Estivo 2023 per i bambini dai 4 agli 11 anni

Sono aperte a Celle di Bulgheria le iscrizioni per il Centro Estivo 2023, che avrà luogo dal 31 luglio al 18 agosto. Il servizio è dedicato ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni e non prevede alcun costo a carico delle famiglie. La notizia è stata annunciata dal sindaco Gino Marotta, che ha spiegato come il Comune promuova il Centro Estivo offrendo attività ludiche rivolte ai minori. La principale volontà dell’amministrazione è di sostenere le famiglie in cui i genitori svolgono attività lavorativa nella cura e nell’accudimento dei propri figli, organizzando per loro esperienze di vita comunitaria.

Esperienze di vita comunitaria e divertimento

Il Centro Estivo rappresenta un’opportunità per i bambini e i ragazzi di stare insieme e divertirsi, avendo a disposizione educatori qualificati che li accompagneranno nelle attività.

Come partecipare

Per poter usufruire del servizio del Centro Estivo, è necessario compilare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito istituzionale dell’ente o reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. La richiesta di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12 del 25 luglio 2023.

Questa iniziativa offre una grande opportunità per i genitori e i loro figli di trascorrere un’estate all’insegna del divertimento e dell’inclusione sociale.