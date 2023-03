A Castelnuovo Cilento continua senza sosta il lavoro per accogliere gli immigrati bisognosi di aiuti e sostegno

La solidarietà e l’accoglienza sono valori fondamentali che dovrebbero caratterizzare ogni comunità. In questo senso, la firma del Patto di Accoglienza nella casa comunale di Castelnuovo Cilento, rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei minori migranti non accompagnati.

Il sindaco Eros Lamaida ha voluto sottolineare l’impegno dell’ente locale nel garantire ai nuovi arrivati un’accoglienza dignitosa e rispettosa delle loro necessità. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Matrix e la Cooperativa Sociale Radici, si potranno applicare tutte le misure utili ad offrire ai minori il sostegno di cui hanno bisogno.

Le finalità

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione per Minori non Accompagnati (SAI MSNA) rappresenta un modello di accoglienza e integrazione che coinvolge gli enti locali e le realtà del terzo settore. Grazie alle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, si garantisce l’accesso a servizi essenziali come il vitto, l’alloggio e l’assistenza sanitaria.

Ecco il patto di accoglienza siglato con Castelnuovo Cilento

Ma l’obiettivo del SAI va oltre: gli enti locali si impegnano a garantire anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, al fine di costruire percorsi individuali che consentano ai minori di inserirsi nella comunità che li accoglie. In questo modo, si cerca di favorire l’inclusione sociale ed economica dei migranti, valorizzando le loro competenze e le loro esperienze.

La firma del Patto di Accoglienza rappresenta quindi un segnale importante di solidarietà e di impegno per la tutela dei diritti dei minori migranti. Castelnuovo Cilento si conferma così una comunità accogliente e aperta alla diversità, pronta a offrire un futuro migliore ai suoi nuovi ospiti.