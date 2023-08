A Castellabate l’estate continua. Tanti eventi e manifestazioni: attesa per la band “Le Vibrazioni” ed “Enzo Avitabile”

Tanti e diversi sono stati gli eventi organizzati dal Comune di Castellabate durante il periodo estivo. La musica, il teatro, la letteratura, l’arte e il cinema sono stati protagonisti dell’entertainment sull’intero territorio, divertendo ed entusiasmando turisti e residenti. Un ricco calendario che, avviato a febbraio, terminerà il prossimo anno proprio in occasione dei 900 anni della morte del patrono San Costabile Gentilcore. I mesi di Settembre ed Ottobre continueranno ad essere vivi e ricchi di eventi.

Il programma

Importante momento di commemorazione ai Caduti del Sommergibile Velella, affondato 80 anni fa, grazie anche alla drammatizzazione storica per immagini, musica e voci scritta e diretta da Gaetano Stella che andrà in scena il 9 settembre. Un altro appuntamento con la storia sarà quello del 16 settembre con Lo sbarco dei Turchi del 1625 – il miracolo di San Costabile, rievocazione storica scritta e diretta da Gaetano Stella. Altra protagonista sarà la musica grazie alla band Le Vibrazioni che accenderà Piazza Lucia il 23 settembre ed Enzo Avitabile che, con il suo inconfondibile sound, animerà San Marco. L’attore Maurizio Casagrande spegnerà ufficialmente le 900 candeline di Castellabate proprio il 10 ottobre, giorno in cui venne deposta la prima pietra del maniero. Un anno importante il 2023 che sarà per tutti indimenticabile, in cui si sta scrivendo un’altra importante pagina del libro della storia di Castellabate.Il passato è presente, continua a raccontare ad Ognuno di Noi.

“L’estate sta volgendo al termine ma non a Castellabate. Ci attendono ancora tanti altri appuntamenti del calendario Castellabate ‘900 che si svolgeranno a settembre ed ottobre. Abbiamo fortemente voluto che gli eventi continuassero anche a settembre ed ottobre proprio in virtù della destagionalizzazione da sempre ricercata. Il nostro obiettivo è quello di rendere Castellabate meta da visitare, scoprire ed amare tutto l’anno. Ci attende ancora tanto altro da scoprire e vivere in questo 2023 indimenticabile per la nostra Castellabate” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.