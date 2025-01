A Castelcivita la prima prova del Campionato Interrogionale Moto da Enduro

Il Moto Club “I Cinghiali del Cilento” presieduto da Carlo Pazzanese, con la vicepresidenza di Nico Verlotta, ha organizzato la “prima prova di Campionato Interregionale di Moto da Enduro Campania – Basilicata” che si terrà domenica, 2 febbraio, a Castelcivita.

La gara, che vedrà la partecipazione di circa duecento motociclisti, si avvale del patrocinio del Comune di Castelcivita, guidato dal sindaco, Antonio Forziati e della Federazione Motociclisti Italiana. La partenza è prevista proprio dinanzi allo spiazzale delle Grotte di Castelcivita per le ore 10:00. I motociclisti passeranno per località Serra per il Cross Test e in località Cosentini per l’Enduro Test.

E’ la prima volta che Castelcivita ospita una gara tanto importante, un modo anche per far conoscere a tante persone un territorio che ben si presta a questo tipo di sport che ha tanti risvolti positivi: i motociclisti, nel tracciare il lungo percorso da attraversare, provvedono a ripulirlo dai rifiuti abbandonati, a segnalare eventuali anomalie e pericoli e a collaborare alla messa in sicurezza.

Ai microfoni di InfoCilento, a raccontare i dettagli del grande evento sportivo, il presidente del Moto Club “I Cinghiali del Cilento”, Carlo Pazzanese, il vicepresidente Nico Verlotta e il Campione Italiano di Moto da Enduro, Damiano Lullo, coordinatore regionale dell’Enduro.