A Caselle in Pittari un convegno sulla parità di genere | VIDEO

La violenza di genere, in tutte le sue forme, da quella psicologica e fisica a quella sessuale fino ad arrivare al femminicidio, è stato il tema al centro dell’incontro che si è tenuto ieri in piazza Olmo a Caselle in Pittari.

Un dibattito organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giampiero Nuzzo, in collaborazione con l’Asl Salerno e il Piano di Zona S9, e promosso dal vicesindaco Gianfranco Gallo, responsabile del Codice Rosa presso il presidio ospedaliero dell'”Immacolata” di Sapri.

Tanti gli spunti di riflessione evidenziati durante la serata dai numerosi ospiti presenti. Un incontro che ha visto anche la presenza di Vincenzo Borsa, fratello di Anna Borsa, la 30enne uccisa dall’ex fidanzato il primo marzo del 2022 a Pontecagnano Faiano.