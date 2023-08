A Casal Velino tornano le “notti di fine estate”

Il mese di agosto sta volgendo a termine, ma la voglia di stare insieme non finisce mai. Così a Casal Velino Capoluogo, il Comitato Feste Parrocchia Santa Maria Assunta, con il patrocinio del comune di Casal Velino, da il via alla seconda edizione di “Notti di fine Estate”.

Il programma

I giorni 25 e 27 agosto, alle ore 21:30, torna l’appuntamento con l’intrattenimento.

Venerdì 25 lo scenario è fiabesco con “Le Fiabe in Piazza”, lo spettacolo itinerante della compagnia La Mansarda – Teatro dell’Orco. Piazza Mons. Morinelli sarà il luogo dove avverranno incontri magici per bambini, ma anche per tutti gli adulti che che per una sera potranno ritrovare la spensieratezza di quando si è piccini.

Domenica 27, invece, spazio alla musica con lo spettacolo di Valentina Montone “Da Nord a Sud del Mondo”, in piazza Col. Lista.

Il messaggio

Spazio alla convivialità, al divertimento e alla voglia di ritrovarsi tra le bellissime vie di un borgo affacciato sul mare.