A Casal Velino la Croce della Pace e della Redenzione di San Giovanni Paolo II

E’ arrivata a Casal Velino, presso la prima tomba di San Matteo Apostolo, la croce lignea di San Giovanni Paolo II dono del defunto pontefice ai giovani di tutto il mondo. L’occasione di questo simbolico lascito di fratellanza e amore fu la domenica di Pasqua del 1984, durante l’Anno Santo della Redenzione. Da allora, la Croce dell’Anno Santo, ha percorso migliaia di chilometri, in pellegrinaggio in tutto in mondo.

“San Matteo” apre le porte alla croce della pace

Il simbolo della pace e della fratellanza è giunto nella mattinata di sabato, presso la Cappella di San Matteo Ad Duo Flumina di Casal Velino Marina, luogo in cui trovarono primo riposo le spoglie dell’apostolo. Ad accoglierla, il Gruppo di Fedeli che porta il nome del Santo, rappresentati da Alfonso Grieco. Nel pomeriggio, la pesantissima croce è stata trasportata, grazie al contributo delle guardie ambientali, presso la Chiesa madre, dove si è proseguito con la Santa Messa e la fiaccolata per le vie del borgo. I viaggi continui della Croce di San Giovanni Paolo II, simbolo di fratellanza, amore e affidamento in Cristo, sono più che mai sentiti, soprattutto in questo periodo di grande instabilità politica internazionale e di conflitti diffusi in tutto il mondo.

La Croce di tutti

Essendo stata pesantemente danneggiata dai numerosi viaggi, la Croce dell’Anno Santo fu sostituita da una copia nel 1996, ma prima di quell’anno ha attraversato in lungo ed in largo tutti i continenti e diversi stati:

Germania, Francia, Cecoslovacchia, Italia, Lussemburgo, Irlanda, Scozia, Malta, Stati Uniti, Paesi Bassi, Corea, Polonia, Svizzera, Australi. In seguito, continuando a visitare le diocesi del mondo intero, La croce del Papa fu portata anche essa alle Giornate Mondiali della Gioventù: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995).