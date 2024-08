A Capaccio Paestum arriva il Ministro Anna Maria Bernini: confronto con gli studenti

La Ministra Anna Maria Bernini a confronto con gli studenti durante il Revolution Camp il 5 agosto alle 16:45, presso il Camping La Giara a Capaccio-Paestum, per una discussione aperta sui temi giovanili e studenteschi.

Studenti a confronto con la Ministra Bernini

Borse di studio, tagli ai finanziamenti, tasse e rapporti con le università israeliane caratterizzeranno l’incontro moderato dalla giornalista Daniela Preziosi, inviata parlamentare per il quotidiano Domani, alla presenza della Ministra Bernini e del neoeletto coordinatore dell’Unione degli Universitari Alessandro Bruscella.

“Sarà un luogo di confronto fondamentale per la nostra organizzazione, in un momento in cui il dialogo con il ministero non è facile, siamo soddisfatti di poter finalmente porre le nostre tematiche e ascoltare collettivamente le risposte” dichiara Bruscella.