A Cannalonga sarà realizzata una nuova area gioco

A Cannalonga sorgerà una nuova area gioco; l’Ente retto dal sindaco Carmine Laurito, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Sistemazione dell’area esterna annessa all’Edificio Scolastico di Cannalonga da adibire ad area gioco”, nell’importo complessivo di € 183.101,00, comprensivi sia dei lavori che delle somme a disposizione.

L’opera in programma è stata finanziata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Fondi dal Ministero dell’Istruzione

L’Amministrazione Comunale aveva partecipato all’Avviso pubblico del Miur per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico, di mense scolastiche e relativo allestimento a valere sui Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento 2014-2020.

Le tipologie di interventi ammessi riguardavano l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza dell’impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti sportivi adibiti ad uso didattico per un importo di €. 350.000,00; e l’Adeguamento funzionale, la messa in sicurezza dell’impiantistica e dell’allestimento di mense scolastiche, per un importo di €. 200.000,00.

A Cannalonga è stato assegnato un contributo finanziario di € 183.101,00 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione dell’area esterna annessa all’Edificio Scolastico di Cannalonga da adibire ad area gioco.

Gli obbiettivi dell’Avviso del Miur

L’obiettivo è quello di rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento: le finalità da perseguire sono, pertanto, quelle di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno.