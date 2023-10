Inseguimento ad Albanella, auto si schianta

Sirene spiegate da Capaccio Paestum, passando per le aree rurali di Roccadaspide e fino ad Albanella. Questa sera, i Carabinieri hanno inseguito un’automobile, una ford grigia, probabilmente sospettando che a bordo ci fossero dei ladri. L’auto si è schiantata una volta giunta ad Albanella contro un palo sito nel comune. Dal suo interno sono usciti alcuni uomini, circa tre, stando al racconto dei cittadini, che sono riusciti a fuggire nei terreni circostanti.

La ricostruzione

Solo uno non è riuscito a scappare ed è stato raggiunto e fermato dalle forze dell’ordine sulla strada principale del paese, in via Roma. A quanto pare si tratta di un uomo residente in un comune del napoletano.

I fatti sono accaduti verso le ore 21:00 e sul posto è giunta anche un ambulanza per poter soccorrere tempestivamente un uomo ferito che, tuttavia, non avrebbe subito gravi conseguenze dall’incidente.

Ritorna l’incubo dei ladri

Quanto accaduto ha riacceso l’incubo dei ladri nella popolazione già messa sotto assedio dai malviventi nei mesi primaverili quando si verificarono diversi furti nelle abitazioni di tutto il territorio.