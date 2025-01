60 anni di Anffas Salerno: un traguardo importante con uno sguardo al futuro

Inclusione, autonomia, vita indipendente. Concetti chiave che hanno guidato l’operato di Anffas Salerno in questi 60 anni di storia e che oggi, presso il Salone dei Marmi del comune capoluogo, sono stati celebrati alla presenza, tra gli altri, anche del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Un compleanno importante

Non un punto di arrivo, come sottolineato dai dirigenti, ma un traguardo, un compleanno importante per guardare al passato, valutare quanto è stato fatto, ed esser pronti alle sfide del futuro. L’incontro è stata l’occasione per ripercorrere la storia di Anffas Salerno, di tutte le persone con disabilità. Un’importante opportunità per condividere esperienze con le famiglie, le istituzioni del territorio, collaboratori, esperti e professionisti del settore, gli studenti delle scuole salernitane.

La finalità

L’obiettivo è ancora quello di diffondere una nuova cultura delle persone con disabilità, per esprimere bisogni, confrontarsi e avanzare proposte, contribuendo a delineare un futuro più inclusivo. Sono passati 60 anni da quando, il 14 gennaio del 1965, venti genitori di ragazzi e ragazze con disabilità riuniti attorno a Giovanni Caressa, padre di Maria Rosaria, una bambina con sindrome di Down, fondavano presso la scuola elementare Matteo Mari del quartiere Torrione la prima sezione Anffas di Salerno.

Ed il 2025 segna un traguardo importante per l’Anffas di Salerno, presieduta da Salvatore Parisi, con i suoi 60 anni di impegno, cambiamento ed inclusione, un lungo e prestigioso cammino che dalla nascita porta ad un risultato straordinario. E che arriva, come sottolineato dal Presidente Anffas Nazionale ETS-APS Roberto Speziale, in un momento di “cambiamento epocale” con l’introduzione della riforma sulla disabilità che vede il Salernitano come una delle province nelle quali, dal 1 gennaio, è partita la sperimentazione.