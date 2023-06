6 Comuni della Valle del Sele uniti per il Festival degli Artisti di Strada. Si punta a ricevere i fondi della Regione Campania

Comuni della Valle del Sele, insieme ad Altavilla Silentina, in rete per il Festival Internazionale degli Aristi di Strada.

La manifestazione

Nello specifico, si tratta del “Fantastico territorio sulla via degli ori – Strabilandia Festival internazionale degli artisti di strada” questo il nome di un grande evento che, se dovesse essere ammesso a finanziamento grazie alle risorse previste dal POC della Regione Campania, coinvolgerebbe, in maniera itinerante, i comuni di Altavilla Silentina, Bellizzi, Eboli, Battipaglia, Buccino e Montecorvino Pugliano.

I sei Enti hanno deciso di fare rete per realizzare una manifestazione già nota, che giungerebbe alla sua trentesima edizione, e interamente dedicata agli artisti di strada, allo street food, ma anche alla gastronomia locale.

Il programma dell’evento prevede, tra le altre cose, dei veri e propri itinerari in cui sarà messa al centro la produzione della mozzarella, un vero vanto per i territori coinvolti.

Le dichiarazioni

“Sarà un pezzo di estate altavillese che stiamo aspettando per poter vivere tanti momenti insieme, come comunità, per ritrovarci e riprendere quella organizzazione di eventi che in questi anni abbiamo dovuto limitare” hanno fatto sapere dal comune retto dal sindaco Francesco Cembalo, entusiasti per la sottoscrizione del partenariato con i comuni della Valle del Sele.