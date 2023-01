5mln di euro per il costone roccioso del Mingardo: Comune di Camerota gongola

Soddisfazione dal Comune di Camerota che gongola per un finanziamento che darà inizio ai lavori che interesseranno il costone roccioso del Mingardo.

Il finanziamento

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all’Ente che il Decreto 2839 del 31 ottobre 2022, è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti.

Il decreto comprende l’intervento «Risanamento idrogeologico del costone roccioso a monte della SP 562/d». I lavori potranno iniziare e godere di un finanziamento di ben € 5.498.251,35

Gli interventi in programma

Il progetto dei lavori avrà lo scopo di provvedere, tempestivamente, alla realizzazione volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico in favore di aree colpite da calamità.

Proprio in queste ultime settimane, si erano registrati disagi sulla strada provinciale a causa delle forti piogge. Il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, aveva in quel caso provveduto a chiudere un tratto di strada nel tratto che costeggia la spiaggia del Mingardo e la Cala del Cefalo.

La strada 562, i versanti rocciosi sono in stato di intenso dissesto ed evidenziato alcune consistenti porzioni rocciose che presentano distacchi e fratture vistose. La strada provinciale era già stata interessata da alcuni lavori dopo i danni riportati a causa delle mareggiate del novembre scorso.

Le dichiarazioni

«I fatti come al solito non si sono fatti attendere – afferma il sindaco di Camerota–il lavoro della filiera istituzionale ha premiato in tempi brevissimi il Comune di Camerota e sopratutto la cittadinanza di Camerota.

Con questo finanziamento, come espresso nella nota, entro il 15 ottobre inizieranno i lavori del costone roccioso. Siamo in una fase avanzata del progetto».