50° Anniversario del Reparto Volo Carabinieri: celebrazioni a Pontecagnano Faiano

Nella mattinata di oggi a Pontecagnano Faiano una cerimonia speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario del Reparto specializzato volo dell’Arma dei Carabinieri. L’evento si è svolto presso la sede del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri, con la partecipazione di numerose autorità civili e militari, nonché di giovani studenti provenienti dagli istituti scolastici del comprensorio.

Un aeroporto dal passato illustre

L’aeroporto di Pontecagnano Faiano, risalente al 1926, ha una storia ricca di significato. Inizialmente concepito come un campo di fortuna dal Genio Aeronautico, consisteva in una striscia di terreno lunga circa un chilometro e larga 50 metri. Sul suo terreno campeggiava una gigantesca “M”, simbolo dell’appartenenza al comune di Montecorvino Rovella. A partire dal luglio 1929, l’aeroporto divenne la base operativa del 20º Stormo Aeroplani da Ricognizione, comandato dal Colonnello Mario Martucci, a cui fu dedicato.

La sede del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri

Dal 20 maggio 1973, il comprensorio aeroportuale ospita il 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri. Questo reparto ha competenza di intervento sulle province di Salerno, Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Potenza, e in passato anche su Isernia. La sua presenza si caratterizza per un’impronta altamente operativa, in perfetta sinergia con i Comandi territoriali e speciali dell’Arma dei Carabinieri.

Versatilità e impegno del Reparto volo Carabinieri

Il Reparto volo Carabinieri è composto da piloti e tecnici altamente specializzati, che hanno raggiunto risultati significativi grazie all’impiego di velivoli sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico. Le loro attività spaziano dal contributo nelle operazioni di arresto di importanti esponenti della criminalità organizzata, al contrasto delle coltivazioni illegali di “piantagioni di canapa indiana”. Inoltre, il Reparto si occupa del monitoraggio dei servizi di ordine pubblico e del contrasto dei reati ambientali, oltre a intervenire in numerose situazioni di soccorso durante calamità naturali.

Un traguardo importante e un impegno costante

La cerimonia in occasione del cinquantesimo anniversario del Reparto specializzato volo dell’Arma dei Carabinieri rappresenta un momento di celebrazione e riflessione. Attraverso gli anni, il Reparto ha dimostrato la sua versatilità e impegno, contribuendo in modo significativo alla sicurezza del territorio e al benessere della comunità. Continuerà a svolgere il suo ruolo fondamentale nel contrasto alla criminalità e nella tutela della popolazione, supportato da un’infrastruttura a