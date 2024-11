36enne trovato senza vita alla periferia di Eboli

Una persona senza vita, ieri pomeriggio, è stata rivenuta nelle adiacenze di un centro sportivo in località Acqua dei Pioppi zona periferica di Eboli, a confine col Comune di Campagna.

Stando alle prime sommarie notizie un uomo di 36 anni originario di Pontecagnano, potrebbe essersi tolto la vita. Ma non si escludono altre piste.

La scoperta e le cause della morte

La scoperta fatta dal titolare della struttura sportiva è stata drammatica. Lanciato immediatamente l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del pronto intervento che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e i carabinieri.

Le forze dell’ordine hanno raccolto tutti gli indizi utili a ricostruire gli ultimi attimi di vita dell’uomo. Le indagini sono in corso e i militari dell’arma non escludono nessuna pista.

La perizia del medico legale, il dottore Luigi Mastrangelo, è servita per stabilire il decesso ma la salma posta sotto sequestro è stata poi trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli in attesa di chiarire se procedere con l’esame autoptico oppure liberarla per rito il funebre.

A quanto pare a causare il decesso dell’uomo sarebbe stato un colpo di arma da fuoco diretto al mento. La perizia balistica sull’arma, che è stata posta sotto sequestro, chiarirà altri aspetti della vicenda.

La notizia in tarda serata si è diffusa tra Eboli e Pontecagnano alimentando dispiacere e grande tristezza.