25 aprile, weekend lungo: ecco qualche luogo magico del Cilento che devi assolutamente visitare | FOTO

Con l’arrivo del weekend, molte persone cercano di sfruttare al meglio il loro tempo libero per rilassarsi e rigenerarsi dopo una settimana di lavoro.

Ponte lungo del 25 aprile

In occasione di questo weekend lungo in occasione del 25 aprile, vogliamo proporvi dei luoghi incantati del Cilento dove trascorrere qualche ora di relax e di divertimento per godere delle bellezze naturali e non solo.

Ecco qualche località da visitare

Foto 1: Baia di Trentova, foto di @paradiso1974

Foto 2: Sentiero degli Innamorati, Ascea. Foto di @roxek89

Foto 3: Marina di Pisciotta, foto di @b_sandy_212

Foto 4: Santa Maria di Castellabate, foto di @ristorantebonora

Foto 5: Spiaggia delle Saline, Arco Naturale. Foto di @cai_monte_bulgheria

Foto 6: Agnone Cilento, foto di @agnone_cilento_in_foto

Foto 7: Terrazza degli Innamorati, Trentinara. Foto di @ho_messo_a_fuoco

Foto 8: Porto di Agropoli, foto di @paradiso1974

Foto 9: Agropoli, foto di @paradiso1974