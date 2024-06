23 giugno: “Giornata mondiale degli abbracci”, ecco tutte le curiosità legate ad uno dei gesti più significativi e dolci

Il 23 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Abbracci, una ricorrenza dedicata a uno dei gesti più semplici ma significativi: l’abbraccio. La Giornata Mondiale degli Abbracci ha origini piuttosto recenti e affonda le sue radici negli Stati Uniti. È stata istituita nel 1986 dal reverendo Kevin Zaborney, che ha scelto il 21 gennaio come data iniziale. Tuttavia, in molti paesi, inclusa l’Italia, la ricorrenza è stata spostata al 23 giugno per motivi climatici, rendendo più piacevole e accessibile l’atto di abbracciarsi all’aperto.

Zaborney, notando che molte persone tendono a sentirsi depresse nei mesi invernali e nei periodi post-festivi, ha pensato che una giornata dedicata agli abbracci potesse incoraggiare le persone a esprimere i loro sentimenti in modo più aperto e a cercare conforto e connessione attraverso il contatto fisico.

Curiosità sugli Abbracci

Gli abbracci non sono solo un atto affettuoso, ma hanno anche numerosi benefici scientificamente provati:

Rilascio di Ossitocina: Conosciuta come l’ormone dell’amore, l’ossitocina è rilasciata durante un abbraccio e può aiutare a ridurre lo stress e aumentare il senso di benessere.

Riduzione dello Stress: Gli abbracci aiutano a diminuire i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, nel corpo.

Supporto Emotivo: Offrono un sostegno emotivo immediato, aiutando le persone a sentirsi comprese e accettate.

Benefici per il Cuore: Studi hanno dimostrato che abbracciare regolarmente può abbassare la pressione sanguigna e migliorare la salute cardiovascolare.

Celebrazioni nel Mondo

La Giornata Mondiale degli Abbracci è celebrata in molti paesi con entusiasmo. In alcune città, vengono organizzati eventi pubblici dove le persone possono partecipare a “abbracci gratuiti”, una pratica resa popolare dal movimento “Free Hugs Campaign”, iniziato nel 2004 dall’australiano Juan Mann.

Nelle scuole, negli uffici e nelle comunità, vengono promossi momenti di condivisione e attività che incoraggiano gli abbracci, sottolineando l’importanza di questo gesto semplice ma potente.

La Giornata degli Abbracci in Italia

In Italia, la Giornata Mondiale degli Abbracci è vissuta con calore e partecipazione. Numerose città organizzano eventi e flash mob, dove le persone si ritrovano per abbracciarsi e condividere momenti di gioia e affetto. Nelle piazze principali, è comune vedere volontari che offrono abbracci gratuiti ai passanti, creando un’atmosfera di allegria e unione.