Pesca sostenibile in Campania: dal FEAMPA 460mila euro per 14 progetti

La Campania accelera sulla transizione ecologica del comparto marittimo con il via libera ai contributi destinati a modernizzare le attrezzature da pesca. La Regione Campania ha ufficialmente trasmesso al Gal Pesca Magna Graecia i decreti dirigenziali di concessione dei finanziamenti relativi all’Intervento 331214, denominato Selettività degli attrezzi per ridurre le catture accidentali. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 e risponde alla Strategia di Sviluppo Locale del GAL per tutelare l’ecosistema marino e sostenere le economie costiere.

La formalizzazione dell’atto è avvenuta con nota della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (protocollo n. 0923430 del 4 novembre 2026), facendo seguito alla graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale Regionale n. 815 del 16 ottobre 2026.

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Risorse ed enti finanziati da Agropoli a Sapri

L’operazione vede la concessione di 14 decreti individuali (numerati dal DDR 2026-865 al DDR 2026-878) per un montante complessivo di circa 460.000 euro. Le risorse economiche sono allocate direttamente a cooperative, imprese e singoli operatori del settore ittico operanti lungo la fascia costiera compresa tra Agropoli e Sapri.

L’obiettivo primario della misura è l’adozione di reti e strumenti ad alta selettività in grado di ridurre drasticamente il fenomeno del bycatch, ovvero la cattura accidentale di specie non target o sottomisura, salvaguardando la biodiversità dei mari e garantendo al contempo il rinnovo degli stock ittici.

Le dichiarazioni dei vertici del Gal Pesca Magna Graecia

Il provvedimento segna un punto di svolta per la competitività della pesca locale, consentendo all’intero comparto di adeguarsi agli standard europei di sostenibilità.

«Siamo soddisfatti di questo risultato, che conferma la validità della strategia del GAL e il lavoro svolto a sostegno del comparto ittico. Con un investimento di circa 460.000 euro finanziamo 14 progetti, coinvolgendo imprese e operatori della pesca da Agropoli a Sapri. Un risultato importante per sostenere la competitività del settore e promuovere una pesca sempre più sostenibile», dichiara Marco Rizzo, presidente del Gal Pesca Magna Graecia.

A rimarcare l’impatto operativo dei fondi è anche la direzione generale del gruppo di azione locale.

«La concessione dei 14 finanziamenti rappresenta un traguardo significativo del percorso avviato dal GAL. Le risorse consentiranno agli operatori di migliorare la selettività degli attrezzi da pesca e ridurre le catture accidentali, contribuendo concretamente alla tutela degli ecosistemi marini e all’innovazione del comparto», dichiara Luca Cerretani, direttore del Gal Pesca Magna Graecia.

Sviluppo locale e futuro del comparto ittico

L’erogazione delle risorse conferma il ruolo centrale del Gal Pesca Magna Graecia come facilitatore tra le direttive comunitarie e le esigenze concrete della flotta locale. Accompagnando le imprese marittime nell’accesso ai fondi della programmazione FEAMPA 2021-2027, l’ente rafforza la sinergia tra istituzioni pubbliche e tessuto produttivo, ponendo le basi per un modello di pesca responsabile, innovativo e in grado di coniugare la redditività economica con la tutela dell’ambiente marino.