Incendio tra Petina e Sicignano: fiamme e fumo visibili dall’A2

Un vasto incendio boschivo sta interessando in queste ore il territorio al confine tra i comuni di Petina e Sicignano degli Alburni, sviluppandosi lungo i pendii ai piedi del Monte Forloso. Le fiamme, entrate rapidamente in contatto con la fitta vegetazione locale, hanno già ridotto in fumo diversi ettari di area verde, provocando una densa colonna di fumo ben visibile dagli automobilisti in transito lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

La situazione nell’area degli Alburni

Il fronte del fuoco ha preso consistenza alimentato dalle raffiche di vento, che stanno complicando le operazioni di contenimento da parte dei soccorritori. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco unitamente agli operatori del servizio Antincendio Boschivo (AIB), impegnati nel tentativo di circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme risalgano ulteriormente la dorsale montuosa. La visibilità lungo il tratto autostradale circostante rimane sotto costante monitoraggio per garantire la sicurezza del traffico veicolare.

Emergenza roghi tra Laureana Cilento e Castellabate

Quella odierna si conferma una giornata particolarmente complessa sul fronte della tutela del territorio in provincia di Salerno. Oltre all’evento rilevato sugli Alburni, ulteriori focolai sono stati segnalati nel comprensorio cilentano, precisamente nelle aree collinari comprese tra i territori comunali di Laureana Cilento e Castellabate. Anche in questo caso le forze dell’ordine e i tecnici della protezione civile sono attivi sul campo per il coordinamento dei soccorsi e per la bonifica dei punti critici.