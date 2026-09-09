Pronto Soccorso di Agropoli, AVS: “Agropoli sia priorità per i medici»

La riapertura del Pronto Soccorso di Agropoli compie un passo in avanti e torna al centro del dibattito politico e sanitario della Regione Campania. Durante l’ultima seduta del question time in Regione Campania, il Presidente Roberto Fico ha risposto all’interrogazione a risposta immediata confermando l’impegno dell’amministrazione per il ripristino del presidio sanitario cilentano. La notizia segna un momento cruciale per la tutela della salute pubblica in un territorio che da tempo richiede il potenziamento dei servizi di emergenza e urgenza, fondamentali per garantire un’assistenza tempestiva ai residenti e ai numerosi turisti che affollano la zona.

Il percorso istituzionale e il confronto con i comitati

L’interventismo istituzionale sul caso del presidio di Agropoli vede in prima linea Alleanza Verdi Sinistra, che sta monitorando l’evoluzione della vicenda dando seguito ai confronti avvenuti sul territorio, in particolare dopo l’assemblea con i cittadini e le associazioni locali dello scorso 23 luglio.

Per garantire la massima linearità nel processo di riorganizzazione, AVS ha formalizzato la richiesta di convocazione della Commissione Regionale Sanità, con l’obiettivo di ascoltare direttamente le rappresentanze territoriali. Contestualmente, durante la seduta consiliare, è stato chiesto al Presidente della Giunta di promuovere un incontro pubblico con le realtà civiche per assicurare trasparenza su ogni fase del percorso di riapertura.

Il reclutamento del personale e le priorità operative

Sotto il profilo strettamente operativo, il nodo centrale riguarda le risorse umane necessarie a garantire l’operatività della struttura in condizioni di sicurezza. Durante il resoconto in aula, è stato precisato che l’ASL di Salerno sta portando a termine le procedure concorsuali per l’assunzione di nuovi medici di medicina d’emergenza-urgenza.

Su questo punto la posizione delle forze politiche promotrici è netta: “Ora che i medici ci sono, AVS chiede con forza, e lotterà, affinché queste figure professionali vengano destinate prioritariamente alla sede di Agropoli“. La richiesta si estende all’intero arco politico e alle istituzioni locali, sollecitate a fare fronte comune per ottenere “la riapertura immediata e in piena sicurezza del Pronto Soccorso e dei reparti salvavita”, elementi indispensabili per la rete dell’emergenza sanitaria a livello provinciale.