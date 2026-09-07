Cronaca

Salerno, aggressione in piazza Amendola: bloccato parcheggiatore abusivo

Intervento del NOS della Polizia Locale a Salerno: fermato e denunciato un parcheggiatore abusivo aggressivo in piazza Amendola. Notificato il Daspo urbano.

Di: Federica Inverso
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Intervento della Polizia Locale nel primo pomeriggio di oggi, 7 settembre, in piazza Amendola a Salerno. Gli agenti del Nucleo Operativo Speciale (NOS) sono riusciti a fermare e bloccare un parcheggiatore abusivo che stava molestando e minacciando gli automobilisti in cerca di sosta. L’operazione si è rivelata complessa anche a causa della violenta reazione dell’uomo e delle precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versava.

Tensione in piazza Amendola e l’intervento degli agenti

La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine a inizio pomeriggio, quando diversi cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo particolarmente aggressivo nei pressi dei stalli di sosta della piazza. Raggiunta celermente la zona, la pattuglia del NOS ha individuato il soggetto, un cittadino di nazionalità ucraina.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha dato subito inizio a un duro scontro verbale, inveendo con minacce e tentativi di aggressione. La pattuglia è comunque riuscita a mettere in sicurezza l’area e a immobilizzarlo, affrontando rischi sia per la propria incolumità fisica sia sul piano sanitario, dato che l’uomo è risultato in seguito affetto da scabbia.

Identificazione in Questura e i provvedimenti scattati

Dopo essere stato bloccato, il soggetto è stato accompagnato presso i locali della Questura di Salerno per le procedure di fotosegnalamento e l’identificazione formale. Al termine degli accertamenti di rito, nei suoi confronti sono scattate diverse misure punitive e preventive:

 Denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale;

 Sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore;

 Ordine di allontanamento immediato dalla zona tramite l’applicazione del Daspo Urbano.

L’operazione rientra nel quadro dei controlli straordinari promossi per contrastare l’abusivismo e garantire la sicurezza dei cittadini nelle aree di maggiore affluenza del centro cittadino.

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