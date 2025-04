Gelbison Women: suggestione primo posto per le rossoblù | VIDEO

Si appresta a tornare in campo a ranghi ridotti la Serie C femminile, torneo nazionale che vedrà nel 26° turno alle porte diverse gare rinviate nei tre gironi. Slittano, infatti, come in tutti i campionati le gare in programma al sabato, per onorare le esequie del Santo Padre.

Nel gruppo C saranno due le gare che non si giocheranno: la Roma Calcio Femminile, terza a -4 dal primo posto e con una gara da recuperare, non sarà in campo in Sicilia per giocare contro le messinesi del Giovanile Rocca, fanalino di coda del torneo, come capiterà alla Salernitana che non disputerà il suo match sul campo del Siracusa. penultimo. Occasione ghiotta per la Gelbison, visto il turno di riposo della capolista Trastevere, di prendersi la prima piazza a pari merito con le trasteverine, avanti attualmente di tre punti e che domenica sera avrebbero comunque una gara in meno rispetto alle rossoblù.

Per le cilentane l’impegno sarà in trasferta contro il Nitor Brindisi, penultima forza della classe. Match più complicato, invece, per il Frosinone, quarto, impegnato sul manto erboso dell’ostico Palermo, sesta forza del torneo. . Con un successo le ciociare accorcerebbero a -3 dal Trastevere a parità di gara giocate. Suggestione, quindi, di trovare una classifica domenica con Trastevere e Gelbison a 58 punti, Frosinone a 55 e Roma Calcio Femminile a 54 con diversi asterischi presenti per i match non disputati. Le altre tre sfide del gruppo C saranno Catania-Montespaccato, Grifone Gialloverde-Matera e Villaricca Lecce.