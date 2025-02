Futsal: la Feldi ospita Pesaro, trasferta a Catania per lo Sporting | VIDEO

Dopo il turno infrasettimanale torna in campo la Serie A di futsal maschile, che vedrà le sedici squadre presenti giocare la terza gara ufficiale nel giro di sette giorni. Quattro degli otto match in programma. nella ventunesima gara di campionato, vanno in scena stasera, alle ore 20:30.

Si parte con la Feldi, che in settimana ha visto convocati dalla Nazionale del CT Samperi, per le sfide del 6 e 9 marzo, il portiere Dalcin e gli elementi di movimento Venancio e Liberti. Le ‘volpi’ di coach Antonelli, a -1 dal Napoli capolista, ospitano al Palasele i marchigiani del Pesaro in piena zona play-out con 16 punti conquistati. Match proibitivo, invece, per lo Sporting Sala Consilina di scena a Catania contro il quintetto campione d’Italia. Per i salesi di mister Cipolla sembra quasi impossibile la rimonta sulla zona play-off lontani 9 lunghezze.

In contemporanea sul parquet anche la capolista Napoli che ospita il Pomezia e i piemontesi della L84 che riceveranno i veneti della Vinumitaly Petrarca. Sabato, alle 15:00, invece derby laziale tra Active Network e Genzano mentre alla 17:00 in scena la sfida salvezza tra Manfredonia e Cosenza con Treviso, poi, che ospita Benevento. Chiude il quadro del sesto turno del girone di ritorno l’incrocio domenica tra Roma e gli irpini della Sandro Abate.