Calcio Femminile: Gelbison in trasferta, Salernitana in casa

Tornano in campo di domenica i tornei nazionali femminili di Serie C di calcio e di Serie B di futsal che vedono impegnate formazioni del nostro territorio.

Calcio Femminile: Gelbison e Salernitana in campo

Quindicesimo turno alle porte, l’ultimo del girone d’andata, per le formazioni della Serie C femminile di calcio, tra queste impegni anche per Gelbison e Salernitana. Le due compagini saranno di scena nel torneo nazionale. Per le cilentane di mister Tarabusi, seconde con 30 punti, impegno esterno alle 11:00, al “La Torre” di Castrignano De’ Greci, contro le salentine del Lecce, ben messe in classifica con 23 lunghezze in graduatoria. Le rossoblù sperano di poter chiudere in vetta al raggruppamento il girone d’andata, attendendo buone notizie dalla sfida Frosinone-Matera. Alle 15:00 di domenica sfida interna per la Salernitana di coach De Risi che, a Prepezzano, frazione di Giffoni Sei Casali, se la vedrà con le pugliesi del Brindisi, terzultime in classifica con soli 7 punti. Le granata, a 20 lunghezze cercheranno continuità nella speranza di avvicinare la quinta piazza lontana solo 4 lunghezze.

Futsal: Salernitana Femminile 1970 in trasferta

Sempre domenica, alle 16:00, nel futsal turno esterno per la Salernitana Femminile 1970, impegnata nel gruppo D di serie B con 16 punti. Le granata, nell’undicesimo di campionato, faranno visita alle sicule del Meta Catania, formazione nelle zone basse del girone. Il match vedrà le granata di coach Orrico e capitan Lisanti provare a portare a casa l’intera posta in palio dopo due successi di fila con il secondo posto distante solo tre lunghezze.