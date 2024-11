Capaccio Paestum, inaugurazione dei nuovi mezzi della Croce Rossa: ecco quando

Il Comitato della Croce Rossa Italiana di Capaccio Paestum, presieduto da Marco Palimento, si è dotato di nuovi mezzi che saranno inaugurati, con una vera e propria cerimonia, sabato, 30 novembre.

La cerimonia

L’inaugurazione si terrà presso Piazza Mercato di Capaccio Paestum, alle ore 15:30 quando si svolgerà il taglio del nastro seguito dai saluti istituzionali.

Di recente anche la Guardia di Finanza, Gruppo Pronto Impiego Napoli 1 – nucleo operativo, ha donato alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Capaccio Paestum, un Fiat Doblò, precedentemente confiscato alla criminalità organizzata, che i volontari utilizzeranno per trasportare materiale sanitario, per assistere le persone in difficoltà e per partecipare alle tante iniziative organizzate a sostegno della comunità