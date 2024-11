Serie C femminile: trasferte per Gelbison e Salernitana

Tornano in campo di domenica i tornei nazionali di Serie C di calcio e di Serie B di futsal che vedono impegnate formazioni del nostro territorio.

Calcio Femminile: Gelbison e Salernitana in trasferta

Dodicesimo turno alle porte per le formazioni della Serie C femminile di calcio, tra queste impegni anche per Gelbison e Salernitana. Le due compagini saranno chiamate di scena entrambe in trasferta nel torneo nazionale. Per le cilentane di mister Tarabusi, prime con 27 punti, impegno esterno al contro le laziali del Grifone Gialloverde, a metà classifica con 13 lunghezze in graduatoria. Le rossoblù proveranno a tenere le distanze in classifica dalle inseguitrici, tutte in trasferta con impegni alla portata. In contemporanea, alle 14:30 di domenica, sfida esterna anche per la Salernitana di coach De Risi che se la vedrà con le siciliane del Catania, attardate in classifica con soli 9 punti. Le granata, a 15 lunghezze e con il turno di riposo già osservato, cercheranno continuità dopo i successi su Giovanile Rocca e Siracusa

Futsal: Salernitana Femminile 1970 in casa

Sempre domenica, alle 17:00, nel futsal turno interno per la Salernitana Femminile 1970, impegnata nel girone D di serie B con 7 punti. Le granata riceveranno la Woman Napoli. Il match si terrà al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano con le granata di coach Orrico e capitan Lisanti che proveranno a portare a casa l’intera posta in palio davanti al pubblico amico.

