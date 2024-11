Roccadaspide: successo per la serata finale del corso gratuito di musicoterapia

Continuano, a Roccadaspide, le iniziative previste dal progetto “Bibliolab. Incontriamoci in biblioteca”, nato in risposta all’avviso pubblico “Giovani in biblioteca”. L’iniziativa ha permesso l’attivazione e l’erogazione di tanti corsi ad accesso gratuito per tutti.

Domenica sera, si è svolta presso l’Aula Consiliare, l’esibizione organizzata in seguito alle lezioni di Musicoterapia tenute dalla musicoterapeuta, Antonella Gnazzo. Ad esibirsi tutti i partecipanti del corso, aperto alle persone da 6 anni in su. Ai microfoni di InfoCilento, il presidente di Accademia UDS APS, Danilo Salvatori e la musicoterapeuta Gnazzo.

L’avviso pubblico “Giovani in Biblioteca” è finalizzato alla realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione come laboratori di lettura, di teatro, di disegno e di fumetti per ragazzi, percorsi di autostima, incontri sul bullismo per docenti e genitori, percorsi di psicologia alimentari, incontri per contrastare le frodi online, lezioni sulla lingua dei segni e giornate dedicate ai ragazzi fragili, musicoterapia, giochi di inclusione, caffè letterari e tanto altro.