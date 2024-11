Comunità Montana Alento – Monte Stella, Apolito replica a Del Mastro: “una farsa”

Il dibattito sulla prossima presidenza della Comunità Montana Alento-Montestella si infiamma. Il sindaco di Ogliastro Cilento e candidato alla carica, Michele Apolito, è tornato a parlare, ribadendo la sua posizione. Ciò dopo che il delegato di Serramezzana, Modesto Del Mastro, aveva smentito un suo appoggio proprio al primo cittadino cilentano, confermando il suo sostegno a Guerra.

In una nota ufficiale, Apolito ha espresso il suo disappunto per le “inesattezze e sciocchezze” diffuse in merito alla sua candidatura. Sottolineando il suo pragmatismo e la volontà di agire concretamente, il sindaco ha affermato di preferire l’azione alla polemica mediatica.

“Aspetto che il Presidente attuale della Comunità Montana convochi il Consiglio generale quanto prima“, ha dichiarato Apolito. Il sindaco ha poi chiarito la sua posizione rispetto alle dichiarazioni del consigliere Del Mastro, che inizialmente sembrava aver espresso appoggio alla sua candidatura, ma sembra ora avere cambiato idea. Apolito ha definito questa situazione “una farsa” o, al massimo, “una tragedia“.

“Non resta che rispettare i giorni particolari che stiamo vivendo e chiudersi in un religioso e proficuo silenzio”, ha concluso Apolito. “Presto parleranno i fatti”.