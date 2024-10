Ebolitana – Buccino termina in parità: 1 a 1

Pari per l’Ebolitana in quel di Buccino. Inizia il match con un tiro al quarto di Tedesco che regala il primo brivido ma la palla finisce alta sulla traversa.

Poco dopo trova il vantaggio la formazione di casa con Guatieri: palla sulla sinistra, l’attaccante entra in area e trafigge Orlandi. Altra occasione per Aleksic dopo 16 minuti di gioco: Gibba serve in area l’attaccante, para a terra Orlandi.

Protagonista sempre Orlandi al 26esimo,che devia in angolo un tiro dalla distanza di Piercie.

Quattro minuti dopo su angolo di Tedesco, incornata di Corsaro che sorvola la traversa.

Occasione per il pareggio ebolitano, a quattro minuti dalla fine del primo tempo. Pesce serve Tedesco, ma il suo pallonetto termina di un soffio a lato. Dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi.

Riprende il match e al settimo minuto Pesce prova un tiro a giro dal limite dell’area che finisce a lato. Buona chance all’undicesimo per l’Ebolitana: Tedesco tiro insidioso deviato in angolo da Palladino. Pareggia l’Ebolitana al minuto 36, con una punizione magistrale, dal limite di Tedesco. Il risultato non cambierà più.

Il tabellino

Buccino 1 – 1 Ebolitana

Buccino Volcei:

Palladino, Di Mauro, Grande, Siano, Pierce, De Vasconcelos ( 23 st Montemarani), Guatieri ( 17 st Gonella), Titarelli (35 st Ciranna), Gibba( 17 st Maggiari), Aleksic, Iasevoli(41 st Ciccone).

A disposizione:

Isernia,Petrozzino, Savastano, Ciccone, Montemarani, Gonella, Ciranna,Maggiari, La Ragione.

Allenatore: Carlo Graziani.

Ebolitana calcio 1925:

Orlandi, Altamura(1 st Campione), Corsaro, Fernando, Esposito, Evacuo( 1 st Monaco C.), Tedesco, Cassata, Giordano (13 pt Falivene), Monaco N, Pesce (17 st Santonicola).

A disposizione:

Maioriello, Valentino, Campione, Cirasuolo, Simonetti, Falivene, Gaita, Santonicola, Monaco C.

Allenatore: Ciro De Cesare.

Arbitro: Andrea Zari Benevento

1 assistente: Michele Criscuolo di Torre annunziata.

2 assistente: Francesco Giuseppe Acunzo di Castellammare di Stabia.

Reti: 7 pt Guatieri (B), 36 st Tedesco (E)

Note:200 spettatori circa

Ammoniti: 15 pt Altamura, 36 pt Pesce, 2 st Monaco C. 12 st Monaco N., 28 st Cassata 31 st Corsaro (E) , 7 st Gibba, 21 st Palladino, 33 st Montemarani (B)

Angoli: Buccino 5 – Ebolitana 4

Recupero: 2 pt