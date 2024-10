Albanella, cade dallo scooter dopo l’aggressione di un cane «Pronto a denunciare il Comune»

Brutta avventura per il titolare di un’attività sita nel centro di Albanella e motociclista di grande esperienza, che nel primo pomeriggio di ieri, mentre si trovava proprio in paese, nella discesa che conduce in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, è stato aggredito da un cane. Gaudiano, istintivamente, provando a difendersi dall’aggressione, si è scansato di colpo impattando contro un palo della pubblica illuminazione.

I soccorsi

Diverse le ferite riportate dall’uomo. Presenti diverse persone del posto scioccate davanti a quanto stava accadendo, ma che non si sono tirate indietro nel prestare soccorso al malcapitato.

Sette giorni di prognosi, il referto dei sanitari che, in ospedale, hanno soccorso il motociclista di Albanella.

“Diverse volte ho pulito, davanti al mio locale e alla mia abitazione, le deiezioni dei cani randagi, ma questo fenomeno deve essere controllato, gli organi e le autorità preposte devono necessariamente intervenire perchè il mio incidente poteva avere un esito peggiore e perchè quanto accaduto dimostra quanto sia pericoloso anche per gli altri passanti. Denuncerò il comune e avvierò una richiesta per il risarcimento dei danni” , ha fatto sapere Gaudiano