La “Giornata del Cuore” a Sant’Arsenio: tanti studenti e cittadini all’evento di A.VO.S.A. e Associazione 3H

Il cuore rappresenta un simbolo di vita e salute, e quest’anno l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Onlus si mobilita per mettere in primo piano questo organo vitale. In oltre 150 piazze d’Italia si svolgerà un evento nazionale dedicato alla promozione della salute cardiovascolare, un’iniziativa che si prefigge di sensibilizzare, prevenire e educare. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si celebra il prossimo 29 settembre, la “Giornata del Cuore” è tornata nella piazza “Domenico Pica” di Sant’Arsenio, organizzata da A.VO.S.A e dall’Associazione 3H.

L’evento

La mattinata ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti dell’istituto di istruzione superiore “A. Sacco” di Sant’Arsenio, offrendo un’importante occasione per sensibilizzare sull’importanza di corretti interventi da attuare in caso di emergenze attraverso pratiche salvavita.

I volontari di A.VO.S.A. e dell’Associazione 3H sono stati a disposizione della comunità per misurare la pressione arteriosa e la glicemia, oltre a fornire spiegazioni sulla corretta esecuzione del massaggio cardiaco. È stata anche l’occasione per sottolineare l’importanza di un’alimentazione sana, dell’attività fisica, dell’astensione dal fumo e dal consumo eccessivo di alcolici, nonché il valore di mantenere uno stile di vita equilibrato e sereno. Ancora una volta, numerosi ragazzi, ragazze e cittadini hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte, rendendo questo appuntamento, giunto al terzo anno, un momento significativo di sensibilizzazione e aggregazione nella piazza principale del paese di Sant’Arsenio.