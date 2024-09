La Battipagliese si aggiudica il derby e conquista la vetta solitaria: affondano Ebolitana, Calpazio e Santa Maria

A tre giornate dall’inizio della stagione la Battipagliese si conferma la sorpresa del torneo. Le zebrette si aggiudicano il derby con l’Ebolitana 3 a 2, si mantengono imbattute e conquistano la vetta solitaria della classifica. Dietro altre tre sorprese: il Victoria Marra (che con un gol di Chiacchio batte il Solofra) la Virtus Stabia (0 a 0 a Baronissi) e il Buccino (2 a 0 all’Apice con doppietta di Aleksic).

Quella che doveva essere la squadra dominatrice del torneo ma che finora ha deluso, l’Heraclea, conquista i suoi primi tre punti. La formazione del neo tecnico Turco batte 3 a 1 il Castel San Giorgio.

L’Agropoli, in una gara non esaltate, supera il Serino 1 a 0 e annulla lo 0 in classifica. Male le altre cilentane: la Calpazio si rivela sempre più formazione inadeguata per la categoria perdendo 3 a 2 in casa contro il modesto Audax Cervinara (per i padroni di casa doppietta di Marciano); affonda il Santa Maria, che perde 1 a 0 in casa contro il Sant’Antonio Abate. Ora la panchina di mister Quintiero è più che mai traballante. Tra i sostituti si fa il nome del preparato ex tecnico dei delfini Salvatore Ambrosino. Le due formazioni chiudono la classifica a 0 punti insieme all’Ebolitana. Anche la panchina di De Cesare è più che mai a rischio.

RISULTATI ECCELLENZA

AGROPOLI 1 – 0 VIRTUS SERINO

BUCCINO 2 – 0 APICE

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0 – 1 SANT’ANTONIO ABATE

VICTORIA MARRA 1 – 0 SOLOFRA

SALERNUM BARONISSI 0 – 0 VIRTUS STABIA

CALPAZIO 2 – 3 AUDAX CERVINARA

EBOLITANA 2 – 3 BATTIPAGLIESE

HERACLEA 3 – 1 CASTEL SAN GIORGIO

MONTEMILETTO 2 – 1 SANTA MARIA LA CARITÀ

CLASSIFICA ECCELLENZA

BATTIPAGLIESE 9

BUCCINO 7

VIRTUS STABIA 7

VICTORIA MARRA 7

MONTEMILETTO 6

APICE 6

SALERNUM BARONISSI 5

HERACLEA 4

SANTA MARIA LA CARITÀ 4

CASTEL SAN GIORGIO 4

SANT’ANTONIO ABATE 4

AUDAX CERVINARA 4

SOLOFRA 3

AGROPOLI 3

VIRTUS SERINO 1

EBOLITANA 0

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0

CALPAZIO 0