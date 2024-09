Casal Velino, Comune punta a realizzare un nuovo asilo nido in loc. “Quattro Ponti”

Continua l’iter progettuale per la realizzazione di un nuovo asilo nido in loc. “Quattro Ponti”. L’Ente, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, era risultato beneficiario di un importante finanziamento di € 576.000,00 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione Comunale ha ora approvato il relativo progetto esecutivo.

I fondi

La copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento è garantita dalle disponibilità di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito no 79 del 30/04/2024; lo stesso assegna le risorse disponibili per la realizzazione e costruzione di nuovi asili, nonché per la riconversione di edifici e immobili non già destinati ad asili.

L’ Avviso, a cui il Comune aveva aderito, si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4, in partecipare Componente 1 che punta al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. L’avviso ministeriale ha come obiettivo PNRR quello di consentire la costruzione e realizzazione di nuovi asili nido nella fascia di età 0-2 anni ovvero la riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido, al fine di creare nuovi posti, di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e la milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la creazione di almeno 150.480 nuovi posti nella fascia di età 0-6 anni.

Gli obiettivi

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture educative del comune, garantendo spazi moderni e sicuri per i più piccoli. Il nuovo asilo nido in loc. “Quattro Ponti” permetterà di accogliere un numero maggiore di bambini, rispondendo così alle esigenze crescenti delle famiglie locali.