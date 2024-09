Altro Ko per la Calpazio

Il Cervinara passa al “Vaudano” nonostante l’inferiorità numerica per gran parte della ripresa.

Il primo tempo

Parte subito forte la Calpazio che dopo 1 minuto trova la rete del vantaggio grazie ad una punizione di Marciano che termina all’incrocio dei pali.La risposta del Cervinara arriva al 20’ con un tiro da centrocampo di Guida che Pellecchia fatica a trattenere e mette in corner, sempre la squadra ospite 23’ ci prova con una conclusione di Sciarrillo deviata, ma Pellecchia è pronto alla deviazione che termina in angolo.

Il pareggio del Cervinara arriva al 42’ con un grande destro di Palumbo dal limite dell’area che termina all’incrocio dei pali.Un minuto dopo grande sviluppo del Cervinara che porta al tiro Pesce, ma la sua conclusione termina di poco alta.Termina così la prima frazione con il risultato di 1-1.

La ripresa

Nella ripresa il Cervinara ci prova con Pesce da calcio piazzato al 50’, ma Pellecchia blocca sicuro; la reazione della Calpazio avviene al 55’ con Scoppetta che con un tiro dalla distanza impensierisce Sarracino.

Al 60’ arriva il sorpasso del Cervinara grazie ad una grande rete di Pesce che lavora bene il pallone con il corpo e poi apre il piattone sinistro senza lasciare scampo a Pellecchia per l’1-2.

L’episodio che potrebbe cambiare l’inerzia dell’incontro arriva al 70’ quando Acampora viene espulso per somma di ammonizioni lasciando il Cervinara in dieci uomini.

La Calpazio si riversa in avanti Bellizzio prova il tiro dalla distanza al 77’, ma la sfera termina alta, ancora la squadra di casa sempre con Bellizzio va vicinissima al pareggio, ma il tiro di quest ultimo termina sul palo. All’85 la Calpazio agguanta il pari, Botta con una grande giocata conquista il penalty, Marciano dal dischetto spiazza il portiere e riporta in parità i granata.

Nemmeno il tempo di esultare e dopo un minuto contropiede Cervinara conclusione di Ciaramella, Pellecchia respinge male e arriva Guida a ribadire in rete il goal del 2-3. Nel finale non succede più nulla, termina così con il risultato di 2-3 per il Cervinara l’incontro.

RISULTATI ECCELLENZA 3 GIORNATA

AGROPOLI 1 – 0 VIRTUS SERINO

BUCCINO 2 – 0 APICE

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0 – 1 SANT’ANTONIO ABATE

VICTORIA MARRA 1 – 0 SOLOFRA

SALERNUM BARONISSI 0 – 0 VIRTUS STABIA

CALPAZIO 2 – 3 AUDAX CERVINARA

EBOLITANA 2 – 3 BATTIPAGLIESE

HERACLEA 3 – 1 CASTEL SAN GIORGIO

MONTEMILETTO 2 – 1 SANTA MARIA LA CARITÀ

CLASSIFICA ECCELLENZA 3 GIORNATA

BATTIPAGLIESE 9

BUCCINO 7

VIRTUS STABIA 7

VICTORIA MARRA 7

MONTEMILETTO 6

APICE 6

SALERNUM BARONISSI 5

HERACLEA 4

SANTA MARIA LA CARITÀ 4

CASTEL SAN GIORGIO 4

SANT’ANTONIO ABATE 4

AUDAX CERVINARA 4

SOLOFRA 3

AGROPOLI 3

VIRTUS SERINO 1

EBOLITANA 0

POLISPORTIVA SANTA MARIA 0

CALPAZIO 0