Ospedale di Vallo della Lucania: riapre il reparto di chirurgia vascolare

Il reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania riapre finalmente le sue porte. Una novità importante per garantire cure di alta qualità ai pazienti, riducendo la necessità di spostamenti verso altre strutture sanitarie.

Collaborazione tra strutture sanitarie

La riapertura del reparto è stata possibile grazie a una convenzione con l’analogo reparto dell’ospedale del Mare di Napoli. L’impegno dell’ASL di Salerno in tal senso, era stato ampiamente sollecitato da sindacati, pazienti e personale stesso della struttura. Era ormai quasi un anno che la cardiologia vascolare aveva chiuso i battenti.

L’importanza della chirurgia vascolare

Il reparto di chirurgia vascolare è essenziale per la gestione delle patologie vascolari, poiché consente l’accesso a ricoveri e degenze specialistiche direttamente sul territorio.

La possibilità di effettuare interventi chirurgici delicati e complessi in loco non solo migliora i tempi di risposta per i pazienti, ma riduce anche il carico sulle altre strutture sanitarie.