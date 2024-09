Montano Antilia verso la mobilità sostenibile: installata colonnina per le auto elettriche

Una nuova svolta all’insegna della sostenibilità. A Massicelle, nel comune di Montano Antilia, è stata installata una colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Il sindaco del comune cilentano, Luciano Trivelli ha reso noto questo importante passo fatto dall’amministrazione comunale sottolineandone l’importanza.

La colonnina infatti, si trova allo svincolo della Cilentana, posizionata quindi in un punto strategico, non solo per i residenti ma anche per tutti gli automobilisti che transitano quotidianamente sulla SS18.

Le dichiarazioni

“È l’unico punto (da Agropoli a Sapri) di ricarica ubicato a pochissimi metri dallo svincolo della superstrada Cilentana, un asse viario interessato da un notevole flusso veicolare nell’arco di tutto l’anno”, afferma il Sindaco.

Un risultato significativo di promozione della mobilità sostenibile, che contribuisce alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

“Un altro obiettivo importante e decisivo fortemente voluto e raggiunto da codesta Amministrazione comunale utile tra l’ altro a tutto il territorio”, continua Trivelli, che ben presto verrà consegnato alla comunità.