Miss Sud: domenica 15 la finalissima a Roccadaspide. Madrina Milena Miconi

Molte di loro hanno partecipato per caso, cogliendo l’attimo mentre erano al mare, in spiaggia, in vacanza. Tra queste, solo una sta per concludere l’estate in bellezza ed essere incoronata Miss Sud, la più bella del Mezzogiorno. Scocca l’ora dell’ultima passerella della quindicesima edizione del beauty contest nazionale ideato da Gino Stabile. Domenica 15 settembre in Corso XX settembre a Roccadaspide (alle 20.30) la finale nazionale: madrina del gran gala di moda e spettacolo sarà Milena Miconi.

La madrina dell’evento

L’attrice, showgirl ed ex modella molto amata dal pubblico, già nota per i suoi ruoli in tante fiction di successo, dal 2000 è entrata nelle case degli italiani, interpretando il Sindaco di Gubbio, Laura Respighi nella celebre serie “Don Matteo”, divenendo ancor più popolare. La Miconi non sarà l’unico volto noto nel parterre degli ospiti: con lei anche Ilaria Gallozzi e Andrea De Paoli: Bonas e Bonus di Avanti un altro, quest’ultimo nelle vesti di Presidente di Giuria.

Conduce Myriam Frecchi, speaker e conduttrice radiofonica.

Miss Sud

Il concorso prevede l’assegnazione di sei titoli nazionali dedicati non solo alla bellezza mediterranea, ma anche e soprattutto al talento e alle attitudini delle aspiranti ai titoli: Ragazza in Jeans, sezione per le teenager (tra i 14 e i 17 anni); Miss Sud Cinema & Tv, per coloro che aspirano a diventare attrici; Miss Sud Moda, per chi sogna di diventare indossatrice o una modella; Miss Sud chiama Nord, ovvero la vincitrice del format online e Miss Under 50. Infine Miss Sud: l’ambasciatrice della bellezza mediterranea, la donna del Sud Italia.

31 le finaliste dai 14 ai 50 anni provenienti da Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

Ecco i nomi: Luisa Cozzolino (Marano di Napoli); Olga Wielg (Matera, Basilicata); Giada Del Percio (Montecorvino Pugliano, Salerno); Federica Caporale (Castelvetere sul Calore, Avellino); Emy Pennella (Roccadaspide, Salerno); Vincenza Mangione (Aversa, Napoli); Gabriella Giammetta (Trani, Puglia); Paola Malandrino (Vatolla, Salerno); Alessia Palumbo (Matinella di Albanella, Salerno); Rebecca Guerra (Roccadaspide, Salerno); Francesco Notarnicola (Alberobello, Puglia); Michelle Agresti (Agropoli, Salerno); Annamaria Cafasso (Napoli); Sofia Ciaparrone (Pontecagnano Faiano, Salerno); Osmery Corcilio (Roccadaspide, Salerno); Rossella Perrini (Martina Franca, Puglia); Naomi Martone (Serino, Avellino); Michelle Silvestri (Capaccio Paestum, Salerno); Valentina Maggi (Alberobello, Puglia); Maria Elisabetta Celestri (Mola di Bari, Puglia); Michelle Tozzi (Agropoli); Valentina Di Lorenzo (Boscoreale, Napoli); Aurora Coppola (Roccadaspide, Salerno); Chengcheng Hong (Tito, Basilicata); Antonia Peduto (Capaccio Paestum, Salerno); Francesca Pia D’alessandro (Trani, Puglia); Renata Mezzapesa (Putignano, Puglia); Benedetta Follo (Avellino); Barbara Brenga (Borgo Carillia, Salerno); Letizia Giglio (Sorbo San Basile, Calabria); Miriam Patruno (Ragusa, Sicilia).