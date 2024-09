Dieta Mediterranea: al via a Pioppi “Percorsi di Gusto”

Una tavola rotonda inaugurale per il terzo Roadshow itinerante di “Percorsi nel Gusto”, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Ebris insieme al GAL Approdo di Ulisse e al Museo Vivente della Dieta Mediterranea. Lo scopo dell’evento è quello di conoscere tutti gli aspetti della Dieta Mediterranea attraverso, degustazioni, convegni e visite guidate, ma anche incontri con i produttori locali per assaggiare i loro prodotti tipici: dalla storia alla produzione, dalla tavola alla salute.

Nella giornata di ieri, il Direttore del Museo Valerio Calabrese e il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani, hanno accolto un’importante delegazione americana composta da illustri rappresentanti, tra cui la Console Generale USA a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, Frank Hu epidemiologo e ricercatore di fama mondiale, Direttore del Dipartimento di nutrizione presso la Harvard TH Chan School of Public Health e Alessio Fasano, Presidente della Fondazione Ebris e Direttore del dipartimento di Pediatric Gastroenterology and Nutrition presso il MassGeneral Hospital for Children.

Le prossime tappe saranno a Paestum, Cetara, Pompei, Gragnano e Salerno.