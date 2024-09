Salerno ricco di eventi a Salerno, Loffredo: “Prolungano l’estate”

Salerno si prepara ad un settembre ricco di eventi: dopo il Pitti Pizza & Friends che ha registrato oltre 120mila visitatori al villaggio del gusto, riempiendo gli spazi esterni della Stazione Marittima, torna a Salerno “Gusto Italia in Tour” sul Lungomare cittadino, in zona Santa Teresa.

Il programma

La Fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo si svolgerà da oggi giovedì 5 e fino a domenica 8 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 24: sarà prevista un’area espositiva, un’area dedicata a laboratori e show cooking e una serie di spettacoli con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy, fatto di prodotti di eccellenza e di artigiani di grande talento.

Un gradito ritorno dell’evento itinerante che dal 2020 ha collezionato ben 62 tappe in tutto il centro sud Italia. Sempre oggi, ha preso ufficialmente il via, presso il Parco dell’Irno, l’undicesima edizione del FantaExpo, il Festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma fino all’8 settembre.

Centinaia i giovani e meno giovani che, questa mattina, con la magia dei loro cosplay hanno invaso la zona. Tantissimi gli ospiti attesi e di diverso genere tra esponenti di spicco del fumetto, del web, del doppiaggio e della musica. Ma gli appuntamenti continuano con “Agrifood”, in programma dall’8 al 10 Settembre presso la Villa Comunale. «Un settembre pieno di eventi, – commenta l’Assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo – appuntamenti che fanno cultura e prolungano la Bella Stagione».