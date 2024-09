Movida, deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato pusher nel salernitano

Nella serata del 30 agosto, a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato scoperto durante un controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione delle attività di spaccio per le vie della movida nocerina.

Nel corso della perquisizione, hanno rinvenuto 41,5 gr di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e 235 euro in contanti, provento, presumibilmente, di attività illecita. Per l’indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari.